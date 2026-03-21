女性アイドルグループ『Chuu Cute』の高橋遥花さんが19日に自身のX(@Haruka_chuucute)を更新し、母と浦和レッズの試合を観戦したことを報告した。テレビ埼玉で放送されている浦和の応援番組『REDS TV GGR』の16代目MCアシスタントを務めている高橋さん。観戦したのは、18日に埼玉スタジアム2002で行われたJ1百年構想リーグEAST第7節・柏レイソル戦(1-1、PK2-4)だった。高橋さんは翌19日に「柏戦 母を連れて参戦 初めて観客