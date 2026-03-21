[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節](ソユスタ)※14:00開始主審:上原直人<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 2 岡崎亮平DF 3 飯泉涼矢DF 5 長井一真DF 22 高橋秀典MF 6 諸岡裕人MF 16 吉岡雅和MF 66 土井紅貴MF 77 中野嘉大FW 10 佐藤大樹FW 11 佐川洸介控えGK 23 矢田貝壮貴GK 47 堀内智葵DF 13 才藤龍治MF 7 水谷拓磨MF 14 大石竜平FW 9 中村亮太FW 18 半田航也FW 34 鈴木翔大FW 52 西村真祈監督