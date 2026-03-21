「第98回アカデミー賞」で作品賞、監督賞（ポール・トーマス・アンダーソン）、助演男優賞（ショーン・ペン）、脚色賞、キャスティング賞、編集賞の最多6部門を受賞した『ワン・バトル・アフター・アナザー』が、3月27日より、全国50の劇場で凱旋上映を行う（配給：東和ピクチャーズ・東宝）。【動画】『ワン・バトル・アフター・アナザー』特別映像物語は、最愛の娘と静かな日常を送る元革命家ボブ（レオナルド・ディカプリオ