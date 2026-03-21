◇オープン戦ドジャース4―3パドレス（2026年3月20日アリゾナ州グレンデール）ドジャースの山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、パドレスとのオープン戦に先発登板。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）後初実戦で5回3安打無失点、7奪三振と好投し、2年連続開幕投手を務める26日（同27日）のダイヤモンドバックス戦へ弾みをつけた。デーブ・ロバーツ監督（53）は絶大な信頼感を口にした。猛暑警報が発令さ