「大相撲春場所・１４日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）西序ノ口１４枚目の森麗（３８）＝大嶽＝が西序ノ口１０枚目の兎富士（１６）＝伊勢ケ浜＝と対戦。寄り切られて２勝５敗となった。兎富士は３勝４敗。自己ワーストを更新する３９場所連続の負け越しは既に決まっていた。七番相撲は組み止められ、力比べの末土俵を割った。「やるべきことは変わらない。来場所に向けてやるしかない」と言葉少なだった。２０１