日本維新の会は21日、東京都内で党大会を開催し、吉村代表はあいさつの中で「絶対に守りに入らない」と強調し、自民党との連立政権の中で議員定数削減、副首都構想や統治機構改革、社会保障改革などの政策を実現していく決意を表明した。高市首相も事前収録したビデオメッセージを寄せ、「信頼関係は揺るぎない。御党の政策推進の力もお借りし強い経済の構築、強い外交安全保障の推進に共に取り組んでいく。そして日本国憲法の改正