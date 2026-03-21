ソフトバンク―広島戦プロ野球のオープン戦で生まれた珍しい光景が話題を呼んだ。20日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク―広島戦。大型ビジョンに映し出された表記が、ファンを「まさか」「やりやがった」と騒然とさせている。それは試合前の出来事だった。スタメン発表の瞬間、ビジョンには「9番・床田」の隣にDH（指名打者）と記され、その下に「床田・P」と並んだ。先発投手がDHを兼務し降板後も打席に立てる「大