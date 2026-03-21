◆オープン戦巨人―楽天（２１日・東京ドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手が３戦連続安打となる中前安打を放った。「４番・一塁」で先発出場。１―０の初回２死で先発・滝中の１４０キロ変化球を詰まりながら中前に運んだ。ダルベックは試合前までオープン戦の打率が２割８分６厘、２本塁打。１８日のヤクルト戦（東京ドーム）では右中間本塁打含む３安打を放っていた。６日後に迫る開幕に向け状態を上げてきた。