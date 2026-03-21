◆オープン戦巨人―楽天（２１日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が「１番・左翼」で先発出場し、オープン戦１号となる特大の初回先頭打者弾を放った。超攻撃的東京ドームスタンドのド肝を抜いた。０―０の初回先頭、楽天先発・滝中が３球目に投じた内角１４１キロ直球を完璧に捉えた。メジャーでもトップクラスの打球速度１８５キロですっ飛んだ当たりは、右翼後方のテラス席に飛び込む飛距離１３２メ