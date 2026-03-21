中京１１Ｒ・ファルコンステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝ハッピーエンジェルデビュー２連勝でオープンのダリア賞を制し、前走のクロッカスステークスで２着と復権の走りを披露したジョーカプチーノ産駒。７ハロンへの高い適性を武器に重賞初制覇をもくろむ。その前走はスローの中、内め好位で折り合い、直線はしぶとく伸びた。武市康男調教師は「内枠でうまくためがつくれ、最後まで脚が使えていた。先につながる競馬でした」