女優・葉月里緒奈（５０）が近影をアップした。葉月は２１日までに自身のインスタグラムを更新し「もうゴルフって何なん？！」とつづると、ゴルフ場をバックに手を振る様子などをアップ。「＃ゴルフ＃広島カンツリー倶楽部＃広島カンツリー倶楽部八本松コース＃ｒｉｏｎａｈａｚｕｋｉ」とハッシュタグを添え、今回挑戦したコースについて紹介した。このコースは難易度の高い名門コースとして知られている。この投稿に