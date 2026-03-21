ONE OR EIGHTが、初ライブツアー＜ONE OR EIGHT 1st LIVE TOUR -GATHER-＞日本公演を完走。3月20日（金・祝）Yokohama Bay Hall公演をもってツアーの幕を閉じた。本ツアーは、1stミニアルバム『GATHER』を引っ提げ、“賭ける人生よ、集え。”というコンセプトのもと開催。タイトル『GATHER』には、メンバーとファン、そして音楽が一つに重なり合い、同じ空間・同じ瞬間を共有しながら、集うことで生まれるエネルギーの爆発という意