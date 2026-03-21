◆米男子ゴルフツアーバルスパー選手権第２日（２０日、フロリダ州・イニスブルック・リゾート＝７３５２ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、４７位で出た平田憲聖（エレコム）が５バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６９で回り、通算２アンダーの２７位に順位を上げた。金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は５バーディー、２ボギーの６８と伸ばして１アンダー。８１位から３７位まで巻き返し、決勝ラウンドに