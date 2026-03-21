ディズニーが、人気シリーズの新作「インクレディブル・ファミリー3」と「リロ＆スティッチ2」を2028年夏に公開することを発表した。発表は株主向け説明会で行われ、同社の新CEOに就任予定のジョシュ・ダマロが今後のラインナップを明らかにした。 【写真】実写版でブレイク主人公リロを演じたマイア・ケアロハ 実写版「リロ＆スティッチ2」は2028年5月26日、ピクサー作品「インクレディブル・フ