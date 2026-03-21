ザンクト・パウリ藤田譲瑠チマの評価が、現地で急騰しているドイツ1部ザンクト・パウリに所属する日本代表MF藤田譲瑠チマの評価が、現地で急騰している。2025年夏にベルギー1部シント＝トロイデンから加入した24歳のボランチは、新天地で瞬く間に主力の座を確保。ドイツ紙「ビルド」は「中盤のダイナモである藤田は現在、市場価値1000万ユーロ（約16億円）と評価されている」と、その目覚ましい成長ぶりを報じている。藤田は今