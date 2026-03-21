トランプ米政権が19日（現地時間）、イランとの戦争の余波で深刻になっているグローバルエネルギー危機に対応するため、イラン産原油に対する制裁を解除する可能性があると明らかにした。タンカーに積まれたままのイラン産原油の制裁を解除して価格を低めようとする非常対策だ。ベッセント米財務長官はこの日、フォックスビジネスのインタビューで「すでにタンカーに積まれた海上のイラン産原油に対する制裁を数日以内に解除する可