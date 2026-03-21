巨人の田中将大投手（37）の妻でタレントの里田まい（41）が21日、自身のインスタグラムを更新。結婚記念日を報告した。里田は「一日遅くなってしまいましたが、、、3月20日は結婚記念日15年目に突入！速い〜」とつづり、田中との夫婦ショットを複数枚投稿。「まだまだ一緒に食べたいものもあるし、話したいこともあるぞ！これからもよろしくお願いします」と続けた。これにファンからは祝福のメッセージと共に「まいさ