【NASCAR】第5戦 ペンズオイル400（ラスベガス・モータースピードウェイ／日本時間3月16日）【映像】押し合い→集団速度違反の珍事（実際の様子）全米で人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第5戦が開催され、デニー・ハムリンがピットロードの速度違反でペナルティを受けながらも優勝を飾った。ステージ2が再開される前の84周目、多くのマシンがタイヤ交換と給油のため、一斉にピットロードへ向かう。