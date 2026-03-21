Snow Man佐久間大介(33)とボーイズグループ「NCT」中本悠太(30)が21日、都内で映画「スペシャルズ」（監督内田英治）の公開御礼舞台あいさつに出席した。プロの殺し屋たちがターゲット排除のためにチームを組み、ダンス大会優勝を目指すストーリー。韓国でも公開され、2日間で18回舞台あいさつを実施。中本は韓国を拠点に活動しており、佐久間は「2日で18回はなかなかない。韓国は悠太くんが主戦場。本当に助けられた」と感謝