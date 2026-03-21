テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が２０日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。この日は、元プロゴルファーの古閑美保さんがゲスト出演した。「アスリートの恋愛事情や出会い」の話題から、近藤は最近に遭遇した特殊なナンパを振り返った。「こないだ、大阪歩いてたら『お姉さん！たこ焼き落ちましたよ？』って言われて。私、たこ焼き食べてないの…。『え？た