元NGT48メンバーで、タレント・モデル・MCなど幅広く活躍する荻野由佳さんが、自身のInstagramを更新。生後6ヶ月になる息子とカフェでデートする様子を公開しました。【写真を見る】【 荻野由佳 】「息子とカフェデート」の後息子を連れて仕事へ「皆さんも優しくて〜助かった〜」荻野さんは「お仕事前に、父と息子とランチして、父とばいばい〜したあと、息子とカフェデート」と投稿。その様子を動画で公開しています。 動