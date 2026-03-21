駅は“宝探し”のフィールド！ 3つの「隠れ見どころ」昨今、鉄道ファンの撮影マナーが問題になるコトが多々あります。しかし、鉄道の楽しみは、必ずしも疾走する列車を追いかけることだけではありません。毎日利用する駅も、注意深く観察すれば、歴史や技術の物語が潜む「宝探し」のフィールドに変わります。【立つのは意外な場所】これが「日本最古の現役駅舎」です（写真で見る）そもそも、こうした駅に関する写真を撮ったり