タレントの堀ちえみが20日に自身のアメブロを更新。最近ハマっているというお菓子を紹介した。この日、堀は「最近ハマっているお菓子」と切り出し「ヴィーガンチョコラスク」を紹介。「これとっても美味しい」と絶賛した。続けて「今日はいちご味を食べました」と報告し、商品の写真を公開。食感については「軽くてソフトなんだけど、サクサクっとね。とってもやさしい食感」とつづり、ブログを締めくくった。