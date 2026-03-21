元ギャルママモデルでタレントの日菜あこが20日に自身のアメブロを更新。大学受験を控える娘の予備校代に驚いたことを明かした。この日、日菜は「4月から高校3年生になる娘が大学受験の為に予備校に通いたいと」と切り出し「『いいじゃん！がんばれ！』と、言ったら入塾説明会に一緒に行ってほしいと言われ」と、娘とのやりとりを報告した。当初は「娘が通うんだから娘が良ければそれでいい」と考えていたというが、説明会で費用を