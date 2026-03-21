全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高井戸の塩そば店『塩そば時空』です。魚介ダシを重ねたまろやかな深みが体に染み渡る澄んだスープは上品な見た目通り、塩味に角がなくまろやかでやさしい。食べ進むと昆布の旨みに続いて煮干しが感じられ、食材それぞれの個性が主張しながら重なっていく変化に唸る。特製塩そば1450円『塩そば時空』特製塩そば1450円北海道産「ゆ