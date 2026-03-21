元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が19日に自身のアメブロを更新。長女とパスタディナーへ行ったことを報告した。この日、花田は「生き返った」というタイトルでブログを更新し、長女と「スポーツマッサージに行ってきました！」と報告。長女を担当していたスタッフが最後の日だったそうで「残念ですがまた会いに行くと思います 今までありがとうございました」と感謝をつづった。その後、夕食はパスタを食べに行ったといい「私