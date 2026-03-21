タレントの小倉優子が20日に自身のアメブロを更新。ダイエット中の食事ルールや、外食での工夫について明かした。この日、小倉は「マドレーヌにハマっています」と切り出し「教えていただいた三重のマドレーヌもお取り寄せしました！！美味しかった」とお気に入りのマドレーヌを紹介。「最近どんどん体重が増えていました」と明かすも「甘いものは一日一個OKにしています」と自身に課したルールについて説明した。続けて「お料理部