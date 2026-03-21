ドイツ２部のカールスルーエに所属するFW福田師王が、今季２ゴール目をマークした。現地３月20日に開催されたブンデスリーガ２部の第27節で、カールスルーエはグロイター・フュルトとホームで対戦。３−１で勝利した。この一戦に福田は82分から途中出場。すると１−１で迎えた90＋３分、FKの流れから敵陣ボックス内で味方の折り返しに反応。ヘディングシュートを叩き込んで逆転弾を奪ってみせた。 日本期待の21歳FWが