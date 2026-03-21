◇プロ野球オープン戦巨人ー楽天（21日、東京ドーム）試合前、巨人・坂本勇人選手と楽天・前田健太選手の談笑の場に、村林一輝選手がまじり、打撃などについて、坂本選手に質問する場面がありました。試合前の選手同士の談笑については、実は公認野球規則の4.06で禁止されています。これは今年1月の12球団監督会議でも議題に上がり、そのルールの徹底が求められました。今季レギュラーシーズンではこうした1シーンを見ることが少