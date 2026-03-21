「人生100年時代」といわれているが、50歳を過ぎ、安定した職業と将来が約束されている状況で、新たな世界に飛び込むには、少なからず勇気がいる。【写真】寝たままでも参加できる「ウルトラ・ユニバーサル野球」大会一般社団法人「ソーシャルアクションジャパン」理事の内多勝康さん（62）は、元NHKアナウンサー。1986年に入局し、生活情報番組やニュース番組などで活躍してきた。アナウンサーを辞め福祉の現場へと転身だが20