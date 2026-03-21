高市首相は21日、東京都内で開かれた日本維新の会の党大会にビデメッセージを寄せ、「連立政権合意書の内容を一つ一つ実現していく。その重い責任を必ずや果たしていく」と述べ、自民党と維新の協力のもとで強い経済の構築、強い外交安全保障の推進に取り組み、憲法改正、皇室典範改正、議員定数削減の実現にも挑戦していこうと呼びかけた。メッセージで高市首相は「日本維新の会には昨年10月、公明党との連立解消に至り苦しい状況