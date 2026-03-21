「目的地まで10分も歩くのは大変……」車移動に慣れていると、そのように感じる人は多いかもしれません。 一般に、距離が短いほど車で移動する恩恵は少なくなります。そのため、多少の距離であれば徒歩で移動しようと考えていたのに、友人がタクシーを使うと提案してきて戸惑ったことがある人もいるでしょう。 とはいえ、車であれば楽に目的地までたどり着けるため、「短い距離だけどタクシーに乗りたい」と