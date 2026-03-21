世帯年収が1000万円を超えていても、「老後資金が足りるのか」と不安を感じるケースは少なくありません。とりわけ、毎月の生活費が一定水準にある場合、「この支出は多いのではないか」と見直しを検討する人もいるでしょう。 もっとも、支出の多寡は収入額だけで判断できるものではなく、同じ収入帯でも家計の構造や将来の支出見通しによって評価は異なります。 本記事では、世帯年収「1300万円」で月の生活費が「