卒業祝いとして、祖父が孫に車を買うケースもあるかもしれません。200万円の車をプレゼントしてもらえるのはとてもありがたいでしょうが、「贈与税が心配」「名義が祖父のままなら税金はかからない？」などと思う人も多いのではないでしょうか。 実は、税金の判断では、単純に名義だけで決まるわけではなく、実際の使い方や状況によって贈与とみなされる場合があります。ここでは、祖父が孫に車を買った場合の税金の考