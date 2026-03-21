ジャーナリストの堀潤氏（４８）が２１日に自身の「Ｘ」を更新。日米首脳会談での日本の記者の質問について持論を語った。日米首脳会談では、日本の記者がトランプ大統領に日本などの同盟国にイランへの軍事攻撃をなぜ事前に知らせなかったのか質問。これにトランプ大統領が真珠湾攻撃を挙げて回答し大きな話題となっている。堀氏は「質問に愚問なし。問うことで、応答がある。応答は次の議論の扉を開く。民主主義の根幹だ」