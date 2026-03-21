タレントで実業家のボビー・オロゴンが、YouTubeチャンネル『トレイダーズ証券金融を、もっと面白く。』で公開された動画に出演。日本に来てすぐの頃のあるエピソードを明かした。ボビー・オロゴン○バスにお金を忘れてしまい…「(お父さんが)商売をやれって。で、日本に来た。(お父さんが)いろんな世界に行ってたから」と振り返るボビーに、渡部建(アンジャッシュ)は「お父さんが貿易関係(の仕事)だから日本に来たと。日本は誰