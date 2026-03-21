ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子と団体で金メダルの米国代表アリサ・リュウ（２０）の人気が急上昇したことで、地元の米西海岸でフィギュアスケートのレッスン申し込みが殺到する現象が起きている。リュウはミラノ・コルティナ五輪での金メダルによって一躍大ブレーク。世界中のメディアが連日取り上げ、米国帰国後もさまざまなイベントやメディアに出演するなど多忙を極め、時代の寵児となっている。１２日に