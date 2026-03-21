【モデルプレス＝2026/03/21】櫻坂46の遠藤光莉が3月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。20歳と現在の着物ショットを披露し、注目を集めている。【写真】櫻坂メン「美しさ増してる」振り袖で撮影した20歳と現在の比較ショット◆遠藤光莉、20歳と26歳の着物ショット公開「少しは大人になれたかな？」遠藤は「20歳の成人式の時」「26歳の今 少しは大人になれたかな？」とつづり、同じ着物を着用した20歳と現在の姿の比較ショ