口下手な男子にとって、デートにおける最大の悩みどころと言えるのが「待ち時間」。人気スポットで彼女にあくびを連発されないように、ちょっとした気遣いを覚えておきたいところです。そこで今回は、10代から30代の独身女性203名に聞いたアンケートを参考に「テーマパークで行列に並んでいるとき、彼女を退屈させない対応９パターン」をご紹介いたします。【１】「次はアレに乗って、そのあとにご飯食べよ」など、状況に応じた予