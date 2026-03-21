【新華社上海3月21日】中国で2隻目となる国産大型クルーズ船「愛達・花城号（アドラ・フローラシティー）」が20日、上海で建造ドックを出渠（しゅっきょ）した。船体組み立てと運航に必要な各種設備の取り付けを終え、埠頭（ふとう）での調整段階に入ったことを示している。年末に引き渡しを完了し、広東省の広州南沙クルーズ母港で国際航路に就航する見込みとなっている。（記者/狄春、張蓂怡）