あす22日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）は、フレンチシェフの安發伸太郎氏が登場する。【動画】パリを代表するレストラン「ランブロワジー」の様子2025年の初夏、フランス料理界にビッグニュースが駆け巡った。38年間三つ星を守り続けている、パリを代表するレストラン「ランブロワジー」の伝説的なシェフ、ベルナール・パコー氏が引退し、その後任として日本人の安發氏が選ばれた。安發氏は「プレッシャー？一切