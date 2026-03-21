日本維新の会は21日、東京・都市センターホテルで党大会を開き、吉村洋文代表があいさつした。【映像】吉村代表「安全地帯に逃げ込まない」吉村代表は、去年1年を振り返り、「参議院選挙、そして大きなところとすれば連立与党入りというものがありました。これは我が党にとって非常に大きな判断、決断でありました」と述べた。そのうえで、「連立与党に入ったということは、責任が大きくなるというだけではなくて、我が党の