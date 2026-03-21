「セクシーに生きる Just be yourself」を掲げるRAVIJOURから、2026 COLLECTION #3が登場。透明感とナチュラルな魅力で人気のMINAMOさんを起用したビジュアルも公開され、今季も見逃せないラインナップに♡繊細なレースや美しいシルエットで、自分らしいセクシーさを引き出してくれるアイテムが揃います。心まで満たされる特別なランジェリーをチェックしてみて。 透明感を纏うミストフローラ