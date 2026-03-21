世界的ボーイズグループBTSの復帰コンサートが今夜、韓国ソウルで開かれます。兵役を終え、7人全員が揃う〓完全体〓としてのコンサートは、およそ3年半ぶりです。BTSの復帰コンサートは、今夜8時からソウルの中心部・光化門広場で無料で開催されます。兵役によりグループ活動を一時休止していましたがおよそ3年半ぶりに7人全員揃ってのコンサートとなります。日本のファン「7人が集まるので。ずっと待っていました。同じ空気にひた