NCTの中本悠太、Snow Manの佐久間大介が21日、都内で行われた映画『スペシャルズ』公開御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】鋭い眼光で魅了！背中合わせで決めポーズを見せた佐久間大介＆中本悠太本作にちなみ“スペシャルなスキル”を発表することになり、中本は「ものを消す天才スキル＆早起き」とフリップで回答。「クールに見られるんですけど、めちゃくちゃドジで…。妖精さんに愛されているんですけど」と苦笑い。