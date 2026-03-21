三重県亀山市の新名神高速で、大型トラックなど4台が絡む事故が起き、あわせて6人が亡くなりました。このうち3人が子どもとみられます。【写真を見る】事故現場 トンネルの入り口に焼け焦げた車両 新名神で多重事故 6人死亡 3人は子どもか黒く焼け焦げ、激しく壊れた車。3連休の初日、痛ましい事故が起きてしまいました。現場は三重県亀山市にある、新名神高速下り線の野登トンネル大阪方面の出口付近。警察と消防による