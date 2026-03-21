米国戦でショットを放つロコ・ソラーレの藤沢（中央）＝カルガリー（カナディアンプレス提供・AP＝共同）カーリングの女子世界選手権は20日、カルガリーで1次リーグが終了し、日本代表のロコ・ソラーレは通算9勝3敗の3位で、上位6チームによる決勝トーナメントに進んだ。準決勝進出を懸けて6位のトルコと対戦する。日本は米国戦では第7エンドに3点をスチールして8―1で快勝。最終のカナダ戦は3―4で迎えた第8エンドに2失点し、