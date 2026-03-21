お笑い芸人ほんこん（62）が21日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。高市早苗首相の、日米首脳会談での発言について私見を述べた。高市首相は、報道陣の前で「世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」と発言。一方のトランプ大統領は「素晴らしい選挙で記録的な圧勝をおさめた特別な人物がここにいる。非常に人気があり、力強く、素晴らしい人物