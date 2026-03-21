「オープン戦、阪神−オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）ＷＢＣベネズエラ代表として初優勝に貢献したオリックスのアンドレス・マチャド投手が合流。チームメートに祝福された。グラウンドでも選手たちから拍手を送られていたマチャド。その後、オリックスの球団公式インスタグラムは投手陣らが揃って右腕を祝福。お祝いのケーキを手に笑みを浮かべた。マチャドは決勝トーナメントで３連投。決勝の米国戦でイニング