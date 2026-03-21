漫才コンビ「海原やすよともこ」の海原ともこ（54）が21日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。高市早苗首相の日米首脳会談での発言について言及した。ともこは、今回の会談での高市首相について「自分の意見をしっかり持っている人なのかなっていう印象に、またなりました」と話した。高市首相は、報道陣の前で「世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思って